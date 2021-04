Polizeibericht Neunkirchen : Party endet im Polizeigewahrsam

Neunkirchen Ein Partygast wollte sich partout nicht beruhigen. Auf Teilnehmer des Abends in Willi-Graf-Straße warten Anzeigen.

Am frühen Sonntagmorgen wurde die Polizeiinspektion Neunkirchen gegen 3 Uhr über eine Ruhestörung informiert. Bei Eintreffen an der gemeldeten Adresse hörten die Beamten deutlich wahrnehmbar laute Musik. Mehrere betrunkene Personen unterschiedlicher Haushalte feierten gemeinsam in einer Wohnung in der Willi-Graf-Straße Neunkirchen, so die Polizei. Ihre Personalien wurden aufgenommen. Sie mussten den Platz räumen. Das gelang im großen und ganzen ganz gut, aber nicht bei allen Feierwütigen. Einer der alkoholisierten Partygäste, ein 33-jähriger Mann, wollte dem Platzverweise nicht Folge leisten und störte mehrfach die Arbeit der Polizei. Es half kein gutes Zureden. Die Beamten nahmen den störrischen Gast schließlich in Polizeigewahrsam. Auf die Partygäste warten Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Rechtsverordnung.