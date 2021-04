Polizei Illingen : Unbekannte zündeln an Containern

Illingen Feuer sorgt für Schäden an Gemeinschaftsschule.

Zwei brennende Container haben für Schäden an der Illinger Gemeinschaftsschule gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte auf dem Schulgelände der Gemeinschaftsschule in Illingen am vergangenen Freitag gegen 18 Uhr an zwei Müllcontainern gezündelt. Die Container in unmittelbarer Nähe zur Schulgebäudewand gingen in Flammen auf. Durch die Hitzeentwicklung wurden mehrere Gebäudefenster und ein Teil der Gebäudefassade beschädigt. Da sich zur Tatzeit keine Personen in der Schule befanden, wurde niemand verletzt.