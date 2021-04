Umfrage in St. Ingbert : Ein befürchteter Notbremsen-Tourismus blieb aus

Foto: Jörg Martin

St Ingbert In St. Ingbert ging’s etwas lockerer zu als in Nachbarkreisen: Das machte die Innenstadt aber nicht zum Anziehungspunkt.

Von Jörg Martin

Seit diesem Samstag ist in Deutschland das neue Infektionsschutzgesetz in Kraft, die sogenannte „Bundesnotbremse“. Eine Folge ist, dass in den saarländischen Landkreisen je nach Inzidenzwert mehr oder weniger erlaubt. Konkret galten im Saarpfalz-Kreis noch andere Regeln für den Einzelhandel und die Gastronomie als im benachbarten Regionalverband Saarbrücken und im Landkreis Neunkirchen. Aber zog es deshalb Menschen aus den Regionen, wo es strenger zugeht, dorthin, wo noch ein bisschen mehr erlaubt ist? Die SZ hat sich in St. Ingbert umgesehen und umgehört, ob vermehrt Besucher aus dem Umland anzutreffen waren.

Bei unserer nichtrepräsentativen Umfrage gab es dafür eher weniger Hinweise. „Ich verstehe es bald nicht mehr. Diese ganzen Regelungen sind sehr kompliziert. Entweder man macht alles, also wirklich alles, für eine gewisse Zeit dicht oder man lässt alles offen. Das hier ist total verrückt. Dieses Hin und her ist nicht richtig“, kommentierte Giovanni Buffone die Situation. Der Mann aus Dudweiler, welches als Saarbrücker Stadtteil zum Regionalverband Saarbrücken zählt, besuchte St. Ingbert aber nicht wegen der aktuellen Situation. Er komme sowieso immer für Besorgungen nach St. Ingbert berichtet der ursprünglich aus Italien stammende Mann.

„Irgendwie ist gar nicht absehbar, was wann gilt. Und diese Unterschiede zwischen den Kreisen sind doch völlig unsinnig. Das Ganze ist mehr als schwierig“, findet Angela Gräber. Auch die Frau aus Spiesen-Elversberg ist heute nicht eigens aus der St. Ingberter Nachbargemeinde des Landkreises Neunkirchen hierhergekommen. Sie geht regelmäßig samstags auf den St. Ingberter Markt und musste noch Besorgungen in der Stadt machen. „Wir haben eine neue Leine für den Hund gekauft. Aber wir sind sowieso immer zum Einkaufen hier“, sagt Sandra Jene. Sie und ihr Mann Roland sind in St. Ingbert bekannt wie der buchstäbliche bunte Hund, da sie früher viele Jahre die Lokale „Die Schmidd“ und die Niederwürzbacher „Petriklause“ betrieben haben. Die Jenes kommen ebenfalls aus Spiesen-Elversberg. „Wenn die Leute aus Landkreisen mit hohen Zahlen hierherkommen, steigen hier auch die Zahlen“, befürchtet Roland Jene. „Hoffentlich kommt es nicht zum Tourismus, wenn etwa Leute aus Trier sagen ‚Komm‘ lass uns heute mal in St. Ingbert einkaufen‘“, befürchtet Sandra Jene.

Wenn Sandra und Roland Jene aus Spiesen-Elversberg einkaufen, dann ist St. Ingbert das Ziel. Foto: Jörg Martin

Der Betrieb in der Fußgängerzone war am Samstagvormittag irgendwie noch überschaubar. Im Vergleich zum samstäglichen Einkaufstrubel der Vor-Corona-Zeit ist in der Innenstadt ohnehin weniger los. Man hätte aber beim Blick in die Cafés und Straßen fast den Eindruck gewinnen können, die Leute wollten etwas nachholen und gleichzeitig genießen, ehe es vielleicht schon bald in den kommenden Tagen nicht mehr geht. „Ich will nur einen Kaffee trinken, während das Auto in Sulzbach in der Werkstatt ist. Den negativen Test hatte ich sowieso gestern schon dafür gemacht“, erklärt Carlo Lo Guidice aus Friedrichsthal. Der Mann aus dem Regionalverband Saarbrücken stellt aber gleich klar, dass dies nur wegen seines Tests ist. Nur zum Kaffee trinken in St. Ingbert hätte er ihn sicher nicht gemacht. Aber in Sulzbach ohne Außengastronomie zu warten, hätte keinen Sinn gemacht.