Nur zwei Landkreise von strikteren Corona-Maßnahmen vorerst verschont : Die Bundesnotbremse spaltet das Saarland

Saarbrücken macht wieder dicht, die Gastronomie stellt die Stühle hoch, Geschäfte schließen die Türen: An diesem Samstag greift die Bundesnotbremse – auch in den Landkreisen Saarlouis, Neunkirchen und St. Wendel. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Nächtliche Ausgangssperren und Schließungen gelten jetzt in vier Kreisen. Merzig-Wadern und Saarpfalz können vorerst noch beim Saarland-Modell bleiben.

Vor einer Woche erst zitterten Handel, Gastronomie und Kulturbetriebe, dass die Corona-Ampel im Saarland von Gelb auf Rot springen könnte. Das Aufatmen darüber, dass es erst einmal bei Gelb blieb, war jedoch offensichtlich nur von kurzer Dauer. Denn just eine Woche später ist die Erleichterung wieder der Ernüchterung gewichen. Mit der Bundesnotbremse treten an diesem Samstag für drei Kreise und den Regionalverband Saarbrücken andere Regeln in Kraft: Gastwirte müssen dann die Stühle ihrer Außengastronomie vorerst wieder aufeinanderstellen und ihre Mitarbeiter nach Hause schicken, Geschäfte ihre Türen verschließen, in Theatern, Museen, Kinos und sonstigen Einrichtungen gehen wieder die Lichter aus. Ein Wechselbad – gerade im kleinsten Flächenstaat der Bundesrepublik, wo das von der Landesregierung initiierte Saarland-Modell – unter strengen Testbedingungen – den Corona-gebeutelten Branchen etwas Perspektive bot.

Noch aber ist nicht Gleichstand im Saarland: Während die Bundesnotbremse in den Landkreisen Saarlouis (Inzidenz laut RKI 136, Stand Freitag), Neunkirchen (146), St. Wendel (126) und dem Regionalverband Saarbrücken (siehe letzter Absatz) unerbittlich greift, weil hier nach geltender Regelung die Sieben-Tage-Inzidenz an (mindestens) drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner liegt, bleibt das Saarland-Modell dem Saarpfalz-Kreis (89) und dem Landkreis Merzig-Wadern (102) noch erhalten – obwohl Letzterer ein Wackelkandidat ist. Allerdings könnte den beiden Regionen mit (noch) geöffneten Geschäften und Außengastronomie ein betriebsames Wochenende bevorstehen. Daniela Schlegel Friedrich (CDU), Landrätin von Merzig-Wadern, sieht jedoch kein zusätzliches Risiko, „wenn aus anderen Landkreisen Bürgerinnen und Bürger einpendeln“, wie sie unserer Zeitung sagte. In der Gastronomie seien die Kapazitäten durch die Terminreservierung gut steuerbar. Im Einzelhandel sehe sie vor allem einen größeren Ansturm auf die Baumärkte zukommen. Im Saarpfalz-Kreis enthielt sich Landrat Theophil Gallo am Freitag „kurzgefasster Prognosen“ fürs Wochenende. „Wir können allenfalls an die Menschen in der relevanten Umgebung appellieren, auf die allgemeinen Regeln und Kontaktbeschränkungen zu achten und sich in ihrer Umgebung aufzuhalten“, erklärte er.

Beim Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) Saarland ist man indes froh um „jede Öffnungstür, die genutzt werden kann und die eine Perpektive bietet“, sagte Hauptgeschäftsführer Frank Hohrath am Freitag. Der Bundesnotbremse kann er wegen der „reinen Inzidenzwertbetrachtung“ wenig abgewinnen, das sei ein starres Gerüst. „Hoffentlich entwickeln sich die Zahlen wenigstens so, dass wir das Saarland-Modell bald wieder in allen Landkreisen haben können“, so Hohrath. Wie die Gastronomie hat auch der Einzelhandel alle Hände voll damit zu tun, die komplizierten Verordnungen so umzusetzen, dass „sie regelkonform sind“. Dazu müssten sehr kurzfristig Dienstpläne für die Mitarbeiter geändert, Aushänge und Plakate gedruckt werden, sagte Michael Genth vom Handelsverband Saarland (HDE). Kaum Zeit, um lange nachzudenken? Noch nicht, aber die nächste Zeit solle dazu genutzt werden, „das Saarland-Modell weiterzuentwickeln“, erklärte Genth. Auch indem „wir versuchen, einerseits Lehren aus Tübingen zu ziehen, Fehler zu erkennen und andererseits zu schauen, was beim Saarland-Modell gut gelaufen ist“, sagt Genth. Menschen eine hohe Motivation zum Testen zu geben, das ist für ihn ein großer Erfolg des Saarland-Modells. „Das hat gut funktioniert.“