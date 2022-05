Ringen um mehr Geld für Erzieher : Hoffnung nach den Kita-Streiks: Eine Einigung scheint in Sicht

Potsdam/Saarbrücken Nach bundesweiten Großdemos setzen Gewerkschaften und Arbeitgeber ihre Gespräche fort. Ohne Einigung drohen neue Ausstände – auch im Saarland.

Verdi-Chef Frank Werneke sagte vor der Fortsetzung der Verhandlungen am Montag in Potsdam, in der vergangenen Woche seien 45 000 Beschäftigte auf der Straße gewesen. Man gehe selbstbewusst in die Gespräche. In Saarbrücken hatten bis zu 1000 Menschen demonstriert. Mehr als 160 Einrichtungen in der Region waren bestreikt worden.