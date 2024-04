So läuft der Umbau Das ist der neue Hingucker im Globus in Losheim

Losheim am See · Es ist ein weiteres Etappenziel auf dem langen Weg hin zu einem rundum erneuerten Markt: Seit einigen Tagen ist bei der Globus-Markthalle in Losheim ein weiterer Abschnitt des seit Juli vergangenen Jahres laufenden umfassenden Marktumbaus (siehe Infokasten) abgeschlossen.

15.04.2024 , 18:30 Uhr

Kay Klein, Geschäftsleiter des Globus in Losheim, mit Teamleiterin Katrin Hargarter vor dem neuen offenen Fischbett, das einen Hingucker in der neu gestalteten Fisch- und Käseabteilung darstellt. Foto: Christian Beckinger