Mundartkolumne : Raab, Raab, Raaaab!

Unser Mundart-Kolumnist erklärt, wie es Raben schaffen, Menschen gegen sich aufzubringen. Und das, obwohl es vertragliche Vereinbarungen gibt.

Awwer es iss wie im Lääwe: Vun Dseid dse Dseid gebbschde beschiss! Die Raawe menne, sie missde sisch ufffiere wie die Herre unn all annere hädde dse parriere. Schdadd in de Wald dse fliesche, gebbds ganse Drodwaar gedaafd. Fròò nidd! Friehmòòrjens sinn se hellwach unn buddsmunder. Die mache e Geschrei in de Äschd, dass mer menne kännd, es wäär wääs Godd was bassierd. Woomeeschlisch schdreide die awwer nuur drum, wer de eerschd uff de Gloo därf, weil all Raawe die Dinnschiss hann. Glaab awwer jò nidd, dass hinnenòò ääner uff der Schdròòs middem schwaards Blaschdigg-Säggelsche rumlaafd unn alles wegg machd.