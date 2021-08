Mundartkolumne für St. Ingbert : Uffgemeewelde Hinngugger

Mir hann joo all in der doo Krise zähnekinirschend misse jeedi Meng Abstriche mache. Unn unser iebliche Ansprich unn Erwardunge ziemlich erunnerfahre. Besunnerschd in denne Phase, wo mool widder die näägschd Well iwwer uns driwwergeschwabbd iss.

Unn am Enn hadd mer noch kinne froh sinn, wammer selwer heil durch denne Schlamassel durchkumm iss.

Allerdings hadd mer joo doodurch aach vill meh Zeid fier sich selwer gehadd. Also Zeid, die wo mer sunschd midd Kino- unn Konzerdbesuche odder scheen Esse gehn verplemmberd hädd. Unn doo hadd sich mancher in de leddschde Moonade aus lauder Verzweiflung gesaad: Es helffd joo alles niggs. Bevor dass ich jedds hie Moos aanseddse, sedds ich mich liewer mool in Beweechung unn bringe de Lade in Ordnung. Es gebbd joo im unn ums Haus immer ebbes wo eichendlich dringend gemachd werre missd. Wo mer awwer in dem ganze Treiwe nie dezu komm iss. Vor lauder lauder.

So hadd aach die Stadt die Zeid geniddsd unn ihr ganze Plakaad-Tafele e bissje uffgefrischd. Weil die weeje der Flaude bei de Veraanschdaldunge nidd so in Gebrauch ware. Hädde Sie gewissd, dass doodevunn Stigger vierzisch Exemplare im ganze Stadtgebied verdäält sinn. Unn die sinn graad recht kumm, weils joo garnimmeh so lang hin iss bis zu de Wahle. Was so e Art Bollidigger-Casting iss. Unn dass dann de sprichwerdliche Wählerwille aach genau wääs wo er hin will, gebbds e ganzi Paledd vunn Konderfeis. Unn die dezugeheerische Slogans unn markande Sprich. Awwer es iss nadierlich aach nidd äänfach, fier e ganzes Bardeiprogramm uff e halbwegs vernünfdischer Sadds sesammesestreiche. Desweeje kumme die ääm machmool e bissje – wie soll ich saan – aarisch plaggatief vor.