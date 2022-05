Hilfe und Internationales Fest : Mecherner zeigen Solidarität mit Ukrainern

Mechern Das große Engagement der Bürger und Vereine gilt unter anderem Geflüchteten, die in Mechern aufgenommen worden sind.

In Mechern hat die Solidarität mit Menschen, die in Not geraten sind und ihre Heimat verlassen mussten, bereits Tradition, wie die „Mecherner Initiative Integration“ selbst mitteilt: Sie kümmert sich seit Jahren immer wieder um die Unterstützung ausländischer Bürger im Ort.

Darüber hinaus ist die „Mecherner Initiative Integration“ bereits dabei, ihr traditionelles „Picknick der Nationen“ vorzubereiten, das wieder am 10. Juli stattfinden wird. Bei dieser Veranstaltung bieten Bürger von Mechern und interkulturell interessierte Menschen – auch aus den Nachbargemeinden – auf dem Mecherner Dorfplatz internationale und nationale Spezialitäten an. Die Mitbürger aus dem Ausland haben hier die Möglichkeit, kulinarische Spezialitäten aus Ihrer Heimat vorzustellen; „ebenso lernen auch ausländische Mitbürger die deutsche Küche kennen, da es auch saarländische Gerichte zu verkosten gibt“, so die Initiative. Jeder ist eingeladen, sich auch aktiv an diesem Speisenbasar zu beteiligen. Das gilt auch für Vereine. Diese Veranstaltung sowie die Beteiligung an der Interessengemeinschaft sind bewusst nicht an einen Verein gebunden, sondern stehen allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern offen. Die Verkostung auf dem „Picknick der Nationen“ ist gratis, und die Spenden, die gesammelt werden, kommen in diesem Jahr einer Initiative zur Unterstützung von Ukraineflüchtlingen zugute, heißt es weiter.