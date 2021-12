Mundart-Kolumne von Peter Becker : Wie gehd’s Ihne dann?

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Eine simple Frage – auf die man so einiges entgegnen kann. Darüber macht sich unser Autor in seiner Kolumne Gedanken.

Von Peter Becker

Neilisch im Zeidungslade. E frehlischer Mann fròòd die Fraue an dá Kass: „Unn, wie gehd’s eisch? Doch sischer gudd, jedz, wo isch dòò bin!?“ Gans perblex is ne nur ingefall „Ei jòò!“ Lerneffekd forr misch: „Das merg isch má. Beim Fròòe saan, was má heere will, vámeid unwillkommne Andworde.“

Iwwer die Fròò „Wie gehd’s?“ bin isch schunn gestolberd als Bubsche vun vier Jòhr. Wie hädd isch solle wisse, dass má gefällischsd se saan had: „Danke, gut!“ Also bin isch bei dá ausfihrlisch Wòhrhääd geblieb, hann awwer dabber kabierd. Forr so Andworde waa de Groose ihr Zeid se schad. Ball hann isch ach Formele begriff, wo singnalisiere: Telegrammstil vòrgeschrieb, mach’s kurz! „Unn?!“ fròòd má. Passendi Andword „Jòò!“ Gehd’s ämm gans mies, ach mòò „Och...“. Villeischd ach bloos die Bagge uffblòòse unn dann langsam die Lufd ablòsse: „Bffffff...!“

Noch schneller gehd serigg fròòe: „Unn selwer?“ samd der beliebd Andword „Aach!“ Zwaa e ingespieldes Váfahre, awwer nidd‘s äänsische. Isch selwer saan – betond waamherzisch nadiirlisch: „Isch hoffe, es gehd dir gudd!?“ Das hoff isch sogaa wirglisch. Dòò traud kaum jemand se widerspresche, unn nidd selde is dòòmid es Thema erledischd. Sowiso: Selbschd wenn der, wo fròòd, meh wisse wolld als Blabla: Villeischd had de Gefròòde känn Luschd, demm Kròòm uff die Nas se binne, wo ne nix aangehd. Nur gudd: Ofd lossd sisch gans gudd inschädze, ob die Fròò meh waa wie scheener Schein.

Bòhrd jemand trodzdemm weider, als wolld á wirglisch meh wisse, bewährd sisch mei selbschd endwiggeldi Noodbrems. Isch fròòe serigg: „Wie genau willsch de’s dann wisse?“ Ofd gebbd’s dann doch noch e Riggziehjer. Unn wenn nidd? Dann muss isch selwer wisse, wie nah má sisch is, mid was isch rausrigge unn mid was nidd.

Gans aus em Schneider is má so awwer aach noch nidd, weil: Gans komblizierd werd’s, wenn de jemand forr e rischdischer Freind hallschd. Naiv unnerstellsch de, er fròòd, wie’s dá gehd, unn will sogaa e ehrlischi Anword. Grooser Schregg, wenn de begreife muschd: Grad demm gehschd de dòòmid eerschd reschd uff die Nerve. Bleibd se hoffe, das gebbd’s nur selde. Unn Goddseidank gebbd’s Leid, wo má ehrlisch sinn derf.

Bei der Gelejehääd: Wie gehd’s dann Ihne? Isch hoffe doch: Gudd, jedz, wo isch dòò bin! Unn falls jòò: Bleiwe Se debei, grad im Advend unn zu Weihnachde. Unn eerschd reschd im hoffendlisch bessere 2022.