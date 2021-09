Kolumne Saarmóó : Váwechseld

Kommentarkopf, Foto: Robby Lorenz Foto: Robby Lorenz

Váwechsle kam’má vill: Räänschirme zum Beispiel. De reservierde Pladz im Zuu­ch, wenn deiner de bessere is. Es Tembo im Ord unn auserhalb. Wo beim Schlangestehn hinne unn vòre is.

Von Peter Eckert

Es gebbd ach Leid, die váwechsle reeschelmääsisch Daach unn Naachd odder mein unn dein. Vocheleldre váwechsle ihr winsische Kinner mid demm groose gefrääsische Kuggugg unn ziehje denne groos. Awwer am indressandschde is es doch wohl, wenn Leid Leid mid Leid váwechsle.

Isch hädd z.B. gäär mòò de „Herr Grün“ näwe mir im Spischel gesiehn. Wer das is? Keine Ahnung! Bin isch mid meim Vadder sesamme e Aanzuuch in sei Stammlade kaafe gang, waa isch Eckert junior. Allään had má misch „Herr Grün“ tidulierd. Hann isch das rischdischgestelld, hann isch jedes Mòò erfah, demm dääd isch zum Váwechsle ähnlisch siehn. Priife kunnd isch‘s nie.

Wie má ebbes nidd váwechseld, hann isch mòò im Zuuch geheerd. Dòò had e Schnawwelschniss e anner Fraa nòò Strisch unn Fadem ausgefròòd unn so erfah, die hädd Zwillinge. „Schaffe Se das dann,“ saad se, „die nidd se váwechsle?“ „Doch doch“, saad die anner, „e Mudder schaffd das. Der Blonde is jòò bissje greeser wie de Roodhòòrische.“ Es had e Momend gedauerd, bis sisch die Neigierisch váäbbeld gefihld had; dann is se in e annrer Waache abgerauschd.

Váwechseld má selwer jemand, finnd sisch immer e Endschuldischung, noodfalls „Kann doch vòrkumme!“ Passierd‘s annere, is zwische herzhafd lache unn beleidischd Lewwerwurschd villes meeschlisch. Spannend kann’s werre, wenn Leid vázehle, was ne mòò vòr längerer Zeid so e Debb forr e Fubbes vázehld had. Was se nidd ahne: Der Dussel bisch de selwer; awwer se váwechsle disch. Dann die Kadz aus em Sagg losse unn das Rumtuddele aanheere, das is es Spass forr sisch.