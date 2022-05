Erneut Kita-Streiks in Zweibrücken : Nächste Geduldsprobe für Eltern

Auch die städtische Kita Bei den Fuchslöchern wird am Mittwoch beziehungsweise Donnerstag bestreikt. Allerdings haben die Eltern hier noch Glück: Es wird eine Notgruppe eingerichtet – andere Einrichtungen in Zweibrücken werden hingegen komplett bestreikt. Foto: Mathias Schneck

Zweibrücken Eltern in Zweibrücken brauchen stabile Nerven. Die Streiks in den Kitas gehen weiter, am Mittwoch und Donnerstag werden erneut Einrichtungen geschlossen sein oder nur Notbetrieb bieten.

In den Kindergärten der Rosenstadt wird an diesem Mittwoch und Donnerstag erneut gestreikt. Darauf machte am Dienstag Pressesprecher Jens John aufmerksam. Eine ganze Reihe von Einrichtungen wird komplett schließen, andere bieten lediglich einen Notbetrieb an.

Bereits seit März gibt es immer wieder Warnstreiks in den Kitas, die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die kommunalen Arbeitgeberverbände konnten bislang keine Einigung in den Tarifverhandlungen erzielen.

Das wirksamste Instrument, das den Erzieherinnen und Erziehern in dem Konflikt an die Hand gegeben ist, um ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen, ist naturgemäß der Ausstand. Der wiederum viele Eltern in Bedrängnis bringt, weil sie jonglieren müssen, um ihre Kinder betreut zu bekommen. Damit sind sie nun erneut gefragt.

Folgende Einrichtungen sind am Mittwoch und Donnerstag komplett geschlossen: Kinderkrippe Klitzeklein, Spiel- und Lernstube Brückenstraße sowie Kinderhort Max & Moritz. Lediglich mit einer Notgruppe geöffnet sind: Kita Arche Kunterbunt (Mittwoch Notgruppe, Donnerstag geschlossen), Kita Kleine Welt (Notgruppe mit verkürzten Öffnungszeiten), Kita Hand in Hand (hier am Donnerstag Notgruppe mit verkürzen Öffnungszeiten), Kita Bei den Fuchslöchern (Notgruppe), Kita Regenbogen (Notgruppe mit verkürzten Öffnungszeiten) und Kita Sonnenschein (Notgruppe mit verkürzten Öffnungszeiten).

Nicht von den Streiks betroffen sind: Kinderkrippe Apfelbäumchen sowie die drei Spiel- und Lernstuben Herzog-Wolfgang-Straße, Webenheimstraße und Junkerstraße.

Die Spiel- und Lernstube Schwalbenstraße ist aktuell wegen Personalmangels geschlossen – unabhängig vom Streik.

Stadtsprecher John sagte, befragt zu der Verlässlichkeit der Angaben, dass die Kitas nicht verpflichtet seien, bekanntzugeben, welche Einrichtungen bestreikt werden. Schließlich ist der Überraschungseffekt für Verdi ein wichtiger Aspekt. Allerdings könne aus der Verlässlichkeit der Rückmeldungen bei früheren Streiks geschlussfolgert werden, dass die Angaben korrekt sein dürften. John merkte aber an: Die oben genannten Angaben haben den Stand Dienstag, 14.15 Uhr. Kurzfristige Änderungen seien möglich.

Die Arbeitsniederlegungen an für sich wollte der Pressesprecher nicht kommentieren: Es gezieme sich nicht für die Verwaltung, hier eine Bewertung vorzunehmen. Fakt sei, dass die Stadt versuche, etwa mit kurzfristigen Notplänen, die Auswirkungen für die betroffenen Eltern so gering wie möglich zu halten.