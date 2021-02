Sachbeschädigung in Weiskirchen : Laterne aus dem Fundament gerissen

Foto: dpa/Friso Gentsch

Weiskirchen Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Samstag eine Straßenlaterne auf dem Parkplatz vor der Eichenlaubschule in Weiskirchen beschädigt. Das hat die Polizei-Inspektion Weiskirchen mitgeteilt. Der Täter stieß die Laterne gewaltsam um, sodass sie aus dem Fundament gerissen und beschädigt wurde, heißt es in der Polizeimeldung weiter.