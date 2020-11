Polizei sucht Hinweise : Einbrecher stehlen Elektrogeräte

Weiskirchen Unbekannte sind am Donnerstag zwischen 8.30 und 16.30 Uhr in Weiskirchen in der Straße „Auf der Flachsbach“ in ein Wohnhaus eingebrochen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, drangen sie über die Garage ein und stahlen Elektrogeräte.

Weitere Gegenstände waren schon zum Abtransport bereit gestellt, was laut Polizei darauf hindeutet, dass die Täter durch die Rückkehr der Hauseigentümer gestört wurden.