Polizei sucht Zeugen in Weiskirchen und Thailen : Unbekannte scheitern an Einbruch in Kirche und Pfarrhaus

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag versucht, in die Pfarrkirche in Weiskichen einzubrechen. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, wurde hierzu eine Alarmanlage manipuliert – die Eingangstür konnten die Unbekannten aber nicht überwinden.

Es entstand erheblicher Sachschaden.

In Thailen versuchten Unbekannte, in das Pfarrhaus bei der Pfarrkirche einzubrechen, berichtet die Polizei weiter. Auch hier richteten die Unbekannten Sachschaden an, konnten aber ebenfalls nicht in das Gebäude gelangen.