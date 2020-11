Ungewöhnliche Beute : Langfinger lassen in Weiskirchen Heizkörper und Rasentrimmer mitgehen

Weiskirchen Ungewöhnliche Beute haben ein oder mehrere Langfinger in Weiskirchen gemacht: In der Zeit von Mittwoch, 4. November, 17 Uhr, bis Donnerstag, 5. November, 7.30 Uhr, entwendete bis dato unbekannte Täter aus einer unverschlossenen Garage in der Dechant-Arenz-Straße im Hochwald-Kurort einen neuen, noch verpackten Heizkörper und zwei Rasentrimmer.

Nach Angaben der Polizei entstand ein Gesamtschaden von etwa 100 Euro.