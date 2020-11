Geld und Papiere entwendet : Taschendiebe bestehlen Frau aus Losheim beim Einkaufen

Eine Frau ist am Dienstag in Losheim Opfer von bislang unbekannten Taschendieben geworden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, war die 55-Jährige gegen 12.30 Uhr zum Lidl-Markt gefahren, um dort einzukaufen.

Im Laden fiel ihr auf, dass sich zwei Frauen ständig in ihrer Nähe aufhielten und sie regelrecht einkeilten, eine davon rempelte die Losheimerin auch an. Beim Bezahlen bemerkte die Frau, dass ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche war. Außerdem war die Handtasche offen, obwohl sich die Frau sicher war, dass sie vorher mit Reißverschluss verschlossen war.

Die Polizei gibt einige Tipps, um sich vor Taschendieben zu schützen:Geldbörsen sollen demnach nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen liegen. Sie sollten besser möglichst immer körpernah getragen werden. Geld, Scheck, Kreditkarten und Papiere sollen immer in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper aufgetragen werden. Weiter empfiehlt die Polizei: „Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie diese unter den Arm. Benutzen Sie einen Brustbeutel, eine Gürtelinnentasche, einen Geldgürtel oder eine am Gürtel angekettete Geldbörse.“ In Restaurants, Kaufhäusern oder Läden sollen Taschen zudem nicht an Stuhllehnen gehängt oder unbeaufsichtigt abgestellt werden – auch nicht bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung.