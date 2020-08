Wadern : Tafeln in Wadern und Losheim öffnen am Dienstag wieder

Frank Kettern, Tatjana Wiegant, Daniela Schmitt Müller, Stephanie Offermann, Jörg Mang (v.l.) freuen sich darauf, dass die Tafel ihre beiden Anlaufstellen in Wadern und Losheim jetzt wieder eröffnen kann. Foto: Agnes Kyarituo van Dusseldorp

Wadern/Saarlouis Hygienekonzept macht Wiedereröffnung möglich – Vorherige Terminvereinbarung ist für Kunden jetzt erforderlich – Lieferservice endet.

Am morgigen Dienstag, 11. August, öffnet der Caritasverband Saar-Hochwald die von ihm getragene Tafel in Wadern sowie die Außenstelle in Losheim am See wieder. Dies teilte der Caritasverband am Wochenende mit.

„Der erneute Normalbetrieb der Tafel kann auf Grundlage eines detaillierten Hygienekonzepts entsprechend der aktuell geltenden Hygieneregeln, welches sowohl unsere Kunden als auch unsere ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer schützt, realisiert werden“, erklärt Daniela Schmitt-Müller vom Allgemeinen Sozialen Dienst des Caritasverbandes Saar-Hochwald.

Das Konzept wurde den Ehrenamtlichen vor wenigen Tagen im Rahmen einer Vorbereitungsbesprechung durch Daniela Schmitt-Müller in der Jugendkirche Mia in Rappweiler erläutert. Im Anschluss fand ein gemeinsamer Gottesdienst in der Jugendkirche statt, um den Mitarbeitern des Lieferservices zu danken und die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer wieder zu begrüßen. Organisiert wurde der Gottesdienst von Diakon Andreas Philipp und Gemeindereferent Jörg Mang.

Caritasdirektor Frank Kettern dankte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Dekanats Losheim-Wadern und des Caritasverbands Saar-Hochwald für die gute Zusammenarbeit in der Krisenzeit. Gleichzeitig betonte er, dass diese Zusammenarbeit ein Paradebeispiel für die diakonische Kirchenentwicklung der geplanten Synodenumsetzung sei.

Das Angebot der Waderner Tafel kann an zwei Orten in Anspruch genommen werden, und zwar entweder in der Hauptstelle (Gerichtsstraße 12a, Wadern) oder in der Außenstelle im Pfarrheim Losheim (Weiskircher Straße, Losheim am See). Für den Einkauf gelten nach Mitteilung der Caritas folgende Preise: für eine Person ein Euro, für zwei Personen zwei Euro und ab drei Personen drei Euro.

Mit der Wiedereröffnung endet zudem der Lieferservice, welcher aufgrund der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden zeitweiligen Tafelschließung im März 2020 zusammen mit dem Dekanat Losheim-Wadern eingeführt worden war.

Die Waderner Tafel ist nach eigenem Bekunden weiterhin für Lebensmittel- und Geldspenden dankbar. Lebensmittelspenden können nach telefonischer Terminvereinbarung in der Gerichtsstraße in Wadern abgegeben werden.