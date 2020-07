Dank Überwachungskamera : Videoaufnahmen überführen ein Diebesquartett in Wadern

Wadern Die Aufnahmen einer Überwachungskamera haben dazu beigetragen, dass am Dienstag Trickdieben in Wadern das Handwerk gelegt wurde.

Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern am Mittwoch mitteilte, erschien am Dienstagnachmittag gegen 15 Uhr der Geschäftsführer eines Waderner Cafés auf der Wache der Polizei und gab an, dass eine 48-jährige Mitarbeiterin im Geschäft bestohlen worden sei. Es wurden aus der Handtasche der Frau Bargeld und ihr Mobiltelefon entwendet. Die Tasche war demnach in einem als Lager genutzten Nebenraum zum Verkaufsraum abgestellt.