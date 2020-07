Zahlen vom Wochenende : Keine neuen Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis Merzig-Wadern bleibt stabil. Wie der Kreis mitteilte, sind am Wochenende keine neuen Infektionen bekannt geworden.

Auch die Zahl der Genesenen hat sich nicht verändert. Somit sind weiter neun Menschen aktiv an Covid-19 erkrankt. Sechs der Betroffenen wohnen laut Landkreis in Merzig, jeweils einer lebt in Perl, Losheim am See und Weiskirchen.