Schlägerei in Lockweiler : Monteur verprügelt Kollegen und wirft ihn in den Straßengraben

Lockweiler Schwere Verletzungen hat ein Monteur am Freitagabend erlitten, als er von einem weiteren Monteur geschlagen und anschließend in einen Straßengraben geworfen wurde. Das hat die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland mitgeteilt.

Die Männer waren nach Polizeiangaben in einer Mietwohnung in Streit geraten, der in Handgreiflichkeiten eskalierte. Der Täter schlug seinem Opfer mehrfach ins Gesicht und auf den Oberkörper. Nachdem er auf eingeprügelt hatte, packte der Täter den Verletzten, der nur mit einer Unterhose bekleidet war, an den Händen und schleifte quer über den Asphalt geschleift zu einem Graben, warf ihn hinein und ließ ihn liegen, heißt es in die Polizeibericht weiter. Die Polizei, die alarmiert worden war, traf den Täter in der Wohnung an. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Verhaftung ausgeschrieben war. Der Täter wurde verhaftet und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Das Opfer musste aufgrund der Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.