Dreister Diebstahl : Unbekannter lässt Kübelpflanzen in Wadern mitgehen

Symbolfoto Foto: dpa/Monika Skolimowska

Wadern Auf der Suche nach einem dreisten Dieb ist die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern: Der oder die Unbekannte hat laut Mitteilung der Polizei in der Zeit von Mittwochnachmittag, 16 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 10 Uhr, in Wadern-Krettnich, Nuhweiler Straße, mehrere Blumenkübel aus einem nicht gut einsehbaren Garten eines Einfamilienhauses mitgehen lassen.

Insgesamt fünf Blumenkübel mit darin befindlichen Bäumchen (zwei Oliven-, ein Zitronen-, ein Mandarinen- und ein Kumquat-Bäumchen) im Gesamtwert von etwa 500 Euro wurden entwendet und auf bisher unbekannte Art und Weise abtransportiert. Es liegen bis dato keinerlei Täterhinweise vor.