Öltank steht nahe einer Fabrik in Morscholz : Unbekannte entsorgen Heizöl im Feld bei Morscholz

Öltank steht nahe einer Fabrik in Morscholz

Wadern/Moscholz Die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland sucht nach bislang Unbekannten, die in einem Getreidefeld in Morscholz nahe einer Fabrik einen Tank mit 50 Liter Heizöl entsorgt haben. Das teilte die Polizei mit.

Aufmerksam gemacht wurde sie durch eine E-Mail, in der am vergangenen Samstag der Sachverhalt geschildert wurde, heißt es in dem Polizeibericht weiter. Recherchen vor Ort hätten die Angaben bestätigt. Es sei ein Tank mit 50 Liter Restinhalt festgestellt worden. „Eine Gefahr für die Umwelt konnte ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei weiter mit.