Tour durch den Hochwald : Museumsbahn Losheim fährt ab dem Wochenende wieder

Die Dampflok 34 des Vereins zieht den historischen Wagenpark. Foto: MECL

Losheim Am Samstag, 1. August, und Sonntag, 2. August, startet die Museumsbahn Merzig-Losheim zu den ersten Touren in diesem Jahr. Das hat der Museumseisenbahn-Club Losheim (MECL) mitgeteilt. Nach Erhalt der Genehmigung zur Aufnahme des Museumsbahnbetriebes durch das Ordnungsamt der Gemeinde Losheim am See nehme die Bahn erstmals in diesem Jahr wieder nach bestimmten Vorgaben ihren Betrieb auf.