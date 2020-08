Merzig-Wadern : Keine Corona-Neuinfektionen am Wochenende im Kreis Merzig-Wadern

Keine Corona-Neuinfektionen am Wochenende im Kreis Merzig-Wadern

Merzig-Wadern Die Zahl der Menschen, die im Kreis Merzig-Wadern mit dem Coronavirus infiziert sind, hat sich am Wochenende nicht verändert. Wie der Landkreis Merzig-Wadern am Sonntag auf SZ-Anfrage mitteilte, sind nach wie vor neun Menschen im Kreis erkrankt.

Es wurden am Samstag und Sonntag keine Neuinfektionen registriert, allerdings wurde auch keiner der Betroffenen als genesen erklärt. Sieben der Erkrankten kommen aus der Stadt Merzig, jeweils einer zudem aus der Stadt Wadern und der Gemeinde Losheim am See.