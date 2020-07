Dieb in Kastel unterwegs : Unbekannter stiehlt Quad vom Mitfahrerparkplatz

Dieb in Kastel unterwegs

Kastel/Nonnweiler Ein Unbekannter hat am Sonntag ein blaues Quad gestohlen, das auf dem Mitfahrerparkplatz in Höhe des Restaurants „Gomms-Mühle“ abgestellt war. Das hat die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitgeteilt.

Als Tatzeit nennt sie zwischen 18.30 und 20 Uhr. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug auf dem Platz an der L 147 zwischen Kastel und Mariahütte abgestellt, da es einen technischen Defekt hatte. Der Eigentümer war nach Hause gefahren, um es mit seinem Anhänger abholen zu können. Bei der Rückkehr musste er feststellen, dass das Quad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen TR-SJ 240 in der Zwischenzeit gestohlen worden war. Wie die Polizei mit Sitz in Wadern weiter mitteilte, ist das Fahrzeug auf der Karosserie auffällig mit roten Würfeln und Clowns lackiert. Den Wert des Quads, Baujahr 2009, schätzt die Polizei rund 6000 Euro.