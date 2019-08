Radfahrerfest in Büschfeld : „Fahrende Sänger“ feiern 100. Geburtstag

Das Programm beim Radfahrerfest

Das Vereinsjubiläum der „Fahrenden Sänger“ wird mit einem dreitägigen Fest gefeiert, das am Freitagabend mit lauschiger Live-Musik eröffnet wurde. An diesem Samstag, 31. August, steht ein historisches Radrennen im Mittelpunkt des Tages. Ab 14.30 Uhr können Radler mit Rädern in der Bauart vor 1950 an diesem Rennen teilnehmen. „Wer ein entsprechendes Rad hat, darf an diesem Rennen teilnehmen“, lädt Vorsitzender Oswald ein. Wer kein solches Rad besitzt, dem kann vom Verein eins zur Verfügung gestellt werden. Eine Anmeldung ist bis kurz vor dem Start möglich. Prämiert werden zudem die Radfahrerinnen und Radfahrer mit dem originellsten Outfit sowie dem ältesten Drahtesel. Daneben wird es auch eine Oldtimer-Ausstellung geben. Wer noch ein Prunkstück früherer Jahrzehnte als Auto, Traktor, Moped oder Fahrrad in seiner Garage stehen hat, darf sein Schätzchen vor Ort präsentieren. Abends gibt es Live-Musik mit der Crash-Family. Am Sonntag wird mit dem Frühschoppen um 10.30 Uhr gestartet. Der Musikverein Bardenbach und der Männergesangverein Büschfeld sorgen für die Unterhaltung. Die heimischen Küchen können kalt bleiben, Vereinswirt Peter Kuhn serviert neben einem Eintopf mit Wurst auch Salatteller und Schnitzelgerichte. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen. Für die kleinen Besucher ist an beiden Tagen eine Hüpfburg aufgebaut. Ausklang ist mit einem Dämmerschoppen.