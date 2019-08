Zum Geburtstag hoch hinaus : Freundschaft hält seit 20 Jahren

Zum 20-jährigen Bestehen der Patenschaft ging es hoch zum Purtschellerhaus. Foto: eb

Wadern So alt wie die Sektion ist, ist auch die Freundschaft zur Sektion Sonneberg in Thüringen. Diese wurde im August 1999 beschlossen. In Ermangelung einer eigenen Alpenhütte beteiligen sich beide Sektionen gemeinsam innerhalb einer Hüttenpatenschaft für das Purtschellerhaus, eine auf einer Höhe von 1700 Metern am Hohen Göll gelegene Hütte in den Berchtesgadener Alpen.

Hierzu gab es immer wieder gemeinsame Treffen zur Pflege der guten Beziehungen und Verständigung. Es wurden auch Freundschaften geschlossen. Mit der Patenschaft ist die Hochwaldsektion die Verpflichtung eingegangen, mit finanziellen Mitteln aber auch mit Tat- und Schaffenskraft am Erhalt einer von insgesamt 250 Hütten des DAV mitzuarbeiten.