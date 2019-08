Ausbildungsstart bei SaarGummi : Gemeinschafts-Gedanke steht im Vordergrund

Büschfeld 20 junge Menschen haben bei Saargummi in Büschfeld eine Ausbildung begonnen. Diese startete mit einem Kennenlerntag.

Mit einem zweitägigen Seminar in Losheim hat für 20 junge Menschen der Einstieg ins Berufsleben bei Saargummi begonnen. Für Geschäftsführung und Ausbildungsverantwortliche des führenden Herstellers von Dichtungssystemen in Büschfeld stehe nicht nur die Vermittlung fachlichen Wissens im Fokus, hier lege man von Anfang an genauso großen Wert auf Gemeinschaft und Teamwork.