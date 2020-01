Öffentlichkeitsfahndung : Polizei in Merzig sucht Hinweise nach Diebstählen im Waderner Hallenbad

Polizei in Merzig sucht Hinweise nach Diebstählen im Waderner Hallenbad

Wadern Mehrere Spinde sind im September im Waderner Hallenbad aufgebrochen worden. Die Polizei sucht nun mit Foto nach dem mutmaßlichen Täter.

Die Polizei-Inspektion Merzig fahndet nach mehreren Diebstählen im Waderner Hallenbad nach einem bislang unbekannten Mann. Wie die Polizei mitteilt, ereigneten sich die Taten bereits am 30. September. Ein bislang noch nicht identifizierter Mann betrat an diesem Tag gegen 15.40 Uhr das Hallenbad, bezahlte an der Kasse den Eintritt und verließ das Bad bereits nach einer halben Stunde wieder. Beim Betreten des Hallenbads wurde der mutmaßliche Täter laut Polizei von der Überwachungskamera gefilmt.