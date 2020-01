Wadern : Polizei im Hochwald warnt vor betrügerischer Abzocke am Telefon

Polizei im Hochwald warnt vor betrügerischer Abzocke am Telefon

Wadern/Nohfelden Aktuell mehren sich erneut betrügerische Telefonanrufe von unbekannten Personen bei älteren Menschen im gesamten Saarland. Vor kurzem hatten wir über entsprechende Vorfälle im Raum Merzig berichtet.

Auch in Nohfelden und Wadern versuchten die Telefonbetrüger ihr Glück, wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern jetzt mitteilt.

In einem anderen Fall hat ein vermeintlicher Polizeibeamte bei einer 78-jährigen Frau aus Wadern angerufen und mitgeteilt, dass bei einem Einbruch ihre Adresse festgestellt wurde. Es sei nicht ausgeschlossen, dass zukünftig auch bei ihr eingebrochen werde. Ihre Wertsachen, wie Schmuck und Bargeld, könne sie dem anrufenden Polizeibeamten jedoch aushändigen, so dass diese in Sicherheit wären. Nachdem die 78-Jährige erwähnte, dass sie bei der Polizei zuerst nachfragen wolle, ob dies alles seine Richtigkeit hat, beendete der Anrufer das Gespräch umgehend.