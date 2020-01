44500 Euro wurden erlaufen : Spenden helfen Schülern in Bolivien und Kindern mit Krebs

Spenden helfen Schülern in Bolivien und Kindern mit Krebs

Merzig-Wadern Beim Saarwiesen-Lauf, den die Sparkasse Merzig-Wadern, die Christliche Erwachsenenbildung (CEB) und der Leichtathletik-Verein (LV) Merzig 2019 bereits zum 18. Mal ausrichteten, sind bisher insgesamt 44 500 Euro Spendengelder zusammengekommen.

In einer Feierstunde überreichte Vorstandsmitglied Wolfgang Fritz in Vertretung des Vorstandsvorsitzenden Frank Jakobs die symbolischen Spendenschecks an Rabea Lang und Ulrich Kautenburger. Mit dabei waren LV-Vorsitzender Ralf Holbach sowie die CEB-Vertreter Gisbert Eisenbarth, Bernd Conrad und Engelbert Schmitt.