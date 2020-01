Kino Lichtspiele Wadern : Kino zeigt Film über Vize-Präsident Dick Cheney

Dick Cheney (links) - gespielt von Christian Bale - war an der Seite von George W. Bush (rechts) ein mächtiger Vizepräsident und Strippenzieher. Foto: Filmverleih dcm/Universum. Foto: Filmverleih dcm/Universum

Wadern Einen Film über einen umstrittenen Politiker gibt es am Freitag und Samstag, 10. und 11. Januar, jeweils um 20 Uhr im Kino Lichtspiele Wadern zu sehen. Bei „Vice – Der zweite Mann“ geht es um den früheren US-Vizepräsidenten Richard „Dick“ Cheney, wie ein Sprecher des Kinos verrät.

Zum Inhalt: Zwischen 2001 und 2009 war George W. Bush Präsident der USA. Doch hinter den Kulissen zog sein Vizepräsident Dick Cheney (Christian Bale) die Strippen. Nur wenige US-Vizepräsidenten waren so mächtig wie der frühere Geschäftsmann. An der Seite von Verteidigungsminister Donald Rumsfeld und Außenministerin Condoleezza Rice prägte Cheney die USA maßgeblich. Vor allem in der Außenpolitik hinterließ er Spuren.