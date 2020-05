Unterstützung für Father Mathias : Menschen aus Noswendel helfen in Indien in der Corona-Not

Menschen aus Noswendel helfen in Indien in der Corona-Not

Father Mathias und Teammitglieder übergeben neben einem Lebensmittelpaket auch noch eine große Portion Salat- und Gewürzkräuter an die Bedürftigen. Foto: Father Mathias

Noswendel „Auch in Indien herrscht große Betroffenheit durch die Corona-Pandemie“, schreibt der indische Priester Father Gabriel Mathias aus Indien an seine Freunde und Unterstützer aus Noswendel. Auch bedankt sich der Geistliche für die Spende von 2500 Euro, die von der Indienhilfe Father Mathias aus dem Hochwald für ein Hilfsprojekt im Süden Indiens zur Verfügung gestellt wurde.

Weiter schreibt der Priester, dass viele Hilfsarbeiter und Tagelöhner, die keinen Job mehr hatten, nicht mehr in der Lage waren, sich vor allem mit notwendigen Lebensmitteln zu versorgen. „So auch in der ländlichen Gegend bei Soganur“, ergänzt Edgar Schuster, der Vorsitzende der Noswendeler Indienhilfe. Seit vielen Jahren können Kinder aus über zwanzig Dörfern Father Mathias’ St. Xaviers Matric-Schule besuchen. „Aber auch hier sind alle Schulen seit Mitte März geschlossen, ebenso unsere Krankenstation in Sahayapuram“, schreibt der Priester weiter.