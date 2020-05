Kostenpflichtiger Inhalt: Vorgeschlagene Konzepte für Nordsaarlandklinik : Wadern: Bürgermeister und BI-Sprecher halten Ideen für vielversprechend

Ab der kommenden Woche wird das ehemalige Krankenhaus in Wadern abgerissen. Wie die medizinische Versorgung im Hochwald in Zukunft verbessert werden kann, darüber wird aktuell diskutiert. Foto: Ruppenthal

Wadern Stadt Wadern und Bürgerinitiative Nordsaarlandklinik bewerten vorgelegte Vorschläge aus Interessenbekundungsverfahren positiv.

Von Christian Beckinger

Das Interessenbekundungsverfahren für den Neubau eines Krankenhauses im Hochwaldraum hat gute Ansätze für eine Verbesserung der medizinischen Versorgung in der Region aufgezeigt und bietet auch die Möglichkeit, den angestrebten Klinik-Neubau zu realisieren. Diese Auffassung vertreten sowohl die Stadt Wadern als auch die Bürgerinitiative (BI) Nordsaarlandklinik, wie sie in einer gemeinsamen Erklärung unterstreichen. Gleichzeitig treten Stadt und BI dem aus ihrer Sicht weit verbreiteten Eindruck entgegen, dass das Verfahren kein zufriedenstellendes Ergebnis gebracht habe. Stadt und BI sind da völlig anderer Meinung, wie sie klarstellen. „Wir wissen nicht, wie solche Schlussfolgerungen zustande kommen, bedauern sie aber sehr“, sagt Bernd Schröder, Sprecher der Bürgerinitiative. Aus seiner Sicht sei es keineswegs so, dass die Suche nach einem Klinik-Investor „im Sande verlaufen“ sei. „Der öffentlich erweckte Eindruck ist schlicht falsch. Vielleicht ist das einem Kommunikationsproblem geschuldet, vielleicht der Komplexität der Materie“, wundert sich auch Bürgermeister Jochen Kuttler über die „mediale Begleitmusik“, die nach seinem Dafürhalten ein quasi gescheitertes Interessenbekundungsverfahren suggeriert.

„Es war kaum zu erwarten, dass jemand um die Ecke kommt und alle Vorgaben der Landesregierung erfüllt. Vielmehr war das zu erwarten, was nun eingetroffen ist. Es wurden Konzepte eingereicht, auf deren Basis nun weiter verhandelt werden soll“, sagt Kuttler, der wie Schröder die Landesregierung lobt. Diese habe angekündigt, alle Ideen, Vorschläge und Konzepte in Ruhe zu prüfen, mit den jeweiligen Partnern zu diskutieren und weiter ausarbeiten zu wollen. „Das ist genau der richtige Weg“, finden sowohl Schröder als auch Kuttler.

Auch beim Blick auf die Konzepte selbst können weder die Stadt noch die Bürgerinitiative nachvollziehen, „wie man darauf kommen kann, dass hieraus keine tragfähigen Konzepte für die medizinische Versorgung im nördlichen Saarland entstehen könnten“. Bernd Schröder listet auf: „Der Schweizer Träger Ameos hat ein Angebot über ein 200-Betten-Haus mit einem sehr breiten Leistungsspektrum eingereicht, das teilweise sogar über die in der Ausschreibung genannten Fachgebiete hinausreicht.“ Die Saarland-Heilstätten GmbH (SHG) habe ein „sehr interessantes Konzept“ bezüglich eines Engagements im stationären beziehungsweise in Verzahnung mit dem ambulanten Sektor vorgelegt, „das durchaus noch Spielraum nach oben lässt“. Daneben gebe es eigene und komplementäre Angebote der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken (CTS) und der Sophienstiftung. Schröder: „Wir haben also vom Komplettneubau eines Krankenhauses bis zu völlig neuen Versorgungsstrukturen ein großes, reizvolles Spektrum an Angeboten und damit auch an Möglichkeiten vorliegen.“ Ihn wundere, „wie sehr dieses Ergebnis, ob wissentlich oder aus Unkenntnis, in der Öffentlichkeit mies gemacht wird“.

Kuttler ergänzt: „Dabei ist doch völlig klar, dass die vorliegenden Angebote nur ein erster Aufschlag sind.“ Von Finanzierung über Kooperationen bis hin zu Pilotprojekten müsse alles auf den Prüfstand. Dazu gehöre auch, sich mit den Rahmenbedingungen zu beschäftigen, mahnt der Rathauschef: „Natürlich nehmen wir zur Kenntnis, dass die CTT in Lebach das Aus für den Standort wieder zurückgenommen hat.“ Das sei völlig in Ordnung und obendrein eine sehr gute Nachricht für die Mitarbeiter. „Nur versorgt Lebach eben nicht das nördliche Saarland“, betont Schröder.

Weder für den BI-Sprecher noch für den Waderner Bürgermeister kommt allerdings die Marienhaus-Offerte für einen Ausbau der Klinik in Losheim in Betracht: „Zu diesem Vorschlag ist von unserer Seite wirklich alles gesagt. Wir werden ja mit dem Abriss des ehemaligen Krankenhauses in Wadern in den kommenden Wochen schmerzlich daran erinnert, wie zuverlässig der Träger in seinem Handeln, wie umsichtig er wirtschaftlich unterwegs war und in welchem Maße man auf seine Zu- und Aussagen vertrauen konnte.“

Sowohl Stadt als auch BI werben dafür, den Blick in die Zukunft zu richten und hoffen auf eine differenzierte Bewertung zum Interessenbekundungsverfahren. Sie plädieren zudem dafür, den Verantwortlichen Zeit zu lassen. „Die Auswertung der eingegangenen Konzepte bedarf noch etlicher weiterer Präzisierungen durch die Anbieter und einer sorgfältigen Abwägung seitens der Regierung“, sagt Bernd Schröder. Da die Konzepte sich teilweise ergänzten, könne die Lösung auch in einer abgestimmten Zusammenarbeit von zwei oder drei der Bewerber bestehen, mit einer mittelgroßen Klinik im Raum Wadern als Dreh- und Angelpunkt, ergänzt durch Verbesserungen in der Notfallversorgung und eine Stärkung des ambulanten Bereichs.