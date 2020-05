Qualitätsjournalismus und Corona : LMS will trotz Corona reiche Medienvielfalt

Saarbrücken Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland (LMS), Sabine Ertz, SR-Journalistin, und SZ-Chefredakteur Peter Stefan Herbst, diskutierten online, warum es in Corona-Zeiten Qualitätsjournalismus braucht.

Wann kommt der Impfstoff, was macht das Nachbarland und wie weit greifen Regierungen in Grundrechte ein? Die Covid-19-Pandemie nimmt seit Monaten in den Medien großen Raum ein. Vor welche Herausforderungen die Pandemie die Medien stellt, war unter anderem Thema der Onlinediskussion „Nachrichten in Zeiten von Corona – Warum es gerade jetzt Qualitätsjournalismus braucht!“. Auf Initiative der Union Stiftung diskutierten Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland (LMS), Sabine Ertz, SR-Journalistin und Vorstandsmitglied der Stiftung, sowie Peter Stefan Herbst, Chefredakteur der Saarbrücker Zeitung, am Dienstagabend online.