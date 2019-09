Ortsrat hat gewählt : Klauck ist neuer Ortsvorsteher in Wadrilltal

Wadrilltal Zum neuen Ortsvorsteher hat der Ortsrat von Wadrilltal, der mit über 2000 Einwohnern aus Wadrill, Gehweiler und Reidelbach der drittgrößte Stadtteil von Wadern ist, in seiner konstituierenden Sitzung Andreas Klauck (CDU) gewählt.

Klauck, Technischer Angestellter bei Thyssen Krupp in Lockweiler, konnte von elf gültig abgegebenen Stimmen bei drei Enthaltungen acht Ja-Stimmen für sich verbuchen. Auf Befragen des Bürgermeisters nahm der Christdemokrat das Amt an. Kutt­­­ler nahm dem 47-Jährigen den Eid zum pflichtgemäßen Handeln und Wirken ab und überreichte ihm die Ernennungsurkunde. Klauck hat seit 2008 ein Oppositions-Mandat im bisherigen Ortsrat Wadrill. Für die Wahl zur stellvertretenden Ortsvorsteherin wurde Renate Mörsdorf (Freie Wähler Wadern) vorgeschlagen und von den Ratsmitgliedern mit zehn Ja-Stimmen bei einer Enthaltung gewählt. Sie dankte für das Vertrauen, ebenso wie Klauck.

Die Kommunalwahl im Mai brachte neue Mehrheitsverhältnisse in den Ortsrat im Hochwaldort. Vier Parteien hatten sich um Mandate beworben, alle zogen in den Ortsrat ein. Die seit 1989 dominierende SPD, über viele Jahre mit absoluter Mehrheit, büßte diese erstmals wieder ein, verlor gleich drei Mandate (30,6 Prozent) und zog mit Norbert Großmann, Patric Neumeyer und Andreas Görgen in das örtliche Gremium ein. Der bisherige Ortsvorsteher Joachim Brücker verzichtete auf sein Mandat. Stärkste Kraft mit 40,6 Prozent wurde die CDU, für die neben Klauck noch Gerhard Klein, Michael Kuhn, Stefan Stroh und André Schneider im Rat vertreten sind. Derweil schaffte ProHochwald auf Anhieb 17,9 Prozent und zieht mit Wolfgang Paulus und Bärbel Zimmermann in den Ortsrat ein. Für die Freien Wähler (10,9 Prozent) ist Renate Mörsdorf im Rat.