Schützenverein Rathen : Ein Trio wird für 50 Jahre Treue geehrt

Rathen Rathener Schützenverein, der 90 Jahre Bestehen feiert, würdigt Verdienste von Klaus Koster, Inge Sauer und Helmut Latz.

Tradition hat der Vereinstag beim Schützenverein St. Hubertus, der in diesem Jahr sein 90-jähriges Vereinsbestehen mit 96 Mitgliedern feiert und damit ältester Schützenverein in der Stadt Wadern ist. Beim Vereinstag, der zur Rathener Kirmes gefeiert wird, stehen die Ehrungen seiner erfolgreichen Schützen bei Vereins-, und Kreiswettbewerben im Mittelpunkt. Zudem werden langjährige Mitglieder ausgezeichnet.

Eingeleitet wurde der Tag mit einem Gottesdienst in der Rathener Kapelle. Beim anschließenden Frühschoppen begrüßte Sportwart Torsten Klein die Mitglieder und Gäste, die neben einigen Nachbarvereinen von Ortsvorsteher Wolfgang Maring und Kreisschützenmeister Michael Brücker angeführt wurde. Klein ließ die Vereinsgeschichte Revue passieren, die 1929 begann, als einige Männer nach einer gelungenen Theateraufführung der Dorfgemeinschaft am Zweiten Weihnachtsfeiertag den Schützenverein Hubertus Rathen aus der Taufe hoben.

Geschossen wurde damals mit einem Bolzengewehr. Einen ersten eigenen 100-Meter-Schießstand, auf dem mit Kleinkaliber geschossen wurde, baute der Verein in Eigenregie am Felsenburren. In den Kriegsjahren und danach ruhte das Vereinsleben aus verständlichen Gründen. Erst 1952 ging es wieder los, zwei Luftgewehre konnten angeschafft werden. Es folgte 1957 der Beitritt in den Saarländischen Schützenverband. Die Gastwirt­schaft Junk diente zunächst als Vereinslokal. Nach deren Schließung zogen die Schützen in das Lokal Zum armen Hahn um.