Rosina Wastl kommt nach Wadern : Frau Holle zählt zu den Favoriten der Märchenerzählerin

Mit ihren Golden Retriever Ronny streift Rosina Wastl durch den Wald. Foto: Carsten Reuter

Wadern Im Rahmen der Waderner Buchwoche stellt die Märchenerzählerin am Donnerstag, 12. September, 19 Uhr, Märchen aus aller Welt vor. Der SZ verriet sie das Programm, ihren Hintergrund und ihr Lieblingsmärchen.

Was werden Sie dem Publikum bei der Waderner Buchwoche präsentieren?

WASTL Zur Einstimmung wird es ein israelisches Märchen geben. Ich erzähle Märchen unterschiedlicher Herkunft. Zum Beispiel aus Japan und Siebenbürgen. Aber auch die Naturmärchen der amerikanischen Ureinwohner. Ich bin eine Liebhaberin der Volksmärchen. Daher werde ich Märchen präsentieren, in denen der Wald, die Bäume und auch das Spinnen am Spinnrad vorkommen. In den Märchen der Brüder Grimm wirken die Frauen oft in den Spinnstuben. Abgesehen davon haben die Brüder nicht, wie allgemein behauptet wird, die Märchen in den Spinnstuben gehört und aufgeschrieben. Doch das ist eine andere Geschichte . . .

Info Wastl ist Mitglied der Märchengesellschaft Rosina Wastl ist seit 2014 Mitglied der Europäischen Märchengesellschaft. Diese dient Liebhabern von Märchen, Erzählern, Künstlern und Wissenschaftlern als Forum für den Austausch über Märchen und die Bewahrung dieses Kulturgutes. Die Gesellschaft fühlt sich nach ihren Angaben der Völkerverständigung verpflichtet und ist auf einen Auftritt im internationalen Rahmen ausgerichtet. Gegründet wurde die Gesellschaft 1956 im Kloster Bentlage in Rheine im Münsterland als eingetragener Verein. Das Kloster ist der Verwaltungssitz der Gesellschaft, die zurzeit etwa 2300 Mitglieder zählt. Im Nordflügel des Klosters hat die Gesellschaft eine Fachbibliothek eingerichtet. Vor dem Hitergrund, dass Märchen Kulturen und Völkern auf der ganzen Erde bekannt sind, startet die Gesellschaft in und außerhalb von Deutschland Abende, Tagungen und Seminare, die sich mit Märchen auseinandersetzen. Die Lesung „Märchen aus aller Welt“ mit Rosina Wastl startet am kommenden Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr in der Bücherhütte in Wadern, An der Kirche 3. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter Telefon (0 68 71) 92 11 50 oder per E-Mail an: info@

buecherhuette-wadern.de.

Im Programmheft zur Waderner Buchwoche werden Sie als „ausgebildete Märchenerzählerin“ vorgestellt. Wie kann ich das lernen und was kann ich mir unter einer solchen Ausbildung vorstellen?

WASTL Märchenerzählerin ist kein normaler Ausbildungsberuf. Ich habe mir vor über zehn Jahren ein Zertifikat als Märchenerzählerin erworben. Der Kurs bei Monika Pieper erstreckte sich über mehrere Wochenenden. Meine Abschlussarbeit behandelte die Rolle des Baums im Märchen.

Wie viel Zeit haben Sie für Ihre Lesungen?

WASTL Als halbtags berufstätige Sozialpädagogin nehme ich mir die freie Zeit für die Märchenarbeit. Ich bin seit Frühjahr Wahlsaarländerin, genieße die tolle Natur und dass die Uhren hier zum Glück etwas langsamer ticken. Und das gibt mir die Inspiration, mich wieder mehr meiner Märchenliebe zuzuwenden.

Wer ist Ihre Zielgruppe? Erwachsene oder Kinder?

WASTL Erwachsene. Ganz besonders liegen mir dabei die Seniorinnen und Senioren am Herzen. Ich arbeitete gerade in einem Seniorenheim, als ich den Märchenerzählkurs bei Monika Pieper absolviert habe. Diese Generation kennt noch die Märchen. Gerade Menschen mit Demenzerkrankung bringen die Märchen positive Erinnerungen zurück.

Welche Botschaften können Märchen in der heutigen Zeit vermitteln?

WASTL Wer Märchen liest, der kann wieder Kind sein – und einmal den Ärger vergessen. In den Volksmärchen werden Botschaften und Weisheiten ohne erhobenen Zeigefinger vermittelt. Märchen können Trost und Hoffnung spenden sowie die Seele ansprechen. Nicht umsonst arbeiten manche Psychologen mit Märchen. Auf Kinder können diese Erzählungen wie Mutmacher wirken. So wird die schlechte Note in der Schule zum Drachen, den der Held im Märchen bezwingen muss. Und Märchen sind auch weiterhin hochaktuell. „Harry Potter“ von Joanne K. Rowling und „Tintenherz“ von Cornelia Funke sind in meinen Augen moderne Märchen.

Was ist Ihr Lieblingsmärchen und warum?