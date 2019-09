Konstituierende Sitzung : Drei Beigeordnete für die Stadt Wadern

Wadern Bei der konstituierenden Sitzung kündigten SPD, Pro Hochwald und der Freie Wähler die Fortsetzung ihrer Kooperation an.

Der unterlegene Stephan Regert hat Karl-Heinz Seimetz per Handschlag zu dessen Wiederwahl als erstem Beigeordneten gratuliert. Bei der geheimen Wahl in der konstituierenden Sitzung des Waderner Stadtrates am Dienstag hatte der Sozialdemokrat aus Lockweiler mit 20 Stimmen die Nase vorn. 13 der 33 Ratsmitglieder hatten für den Christdemokraten aus der Kernstadt Wadern gestimmt. Zwar ist die CDU mit 13 Sitzen stärkste Fraktion im Rat, dennoch fand sie keine Mehrheit – weder für den Kandidaten, den sie vorgeschlagen hatte, noch für den Vorstoß von Fraktionschef Wolfgang Maring, die Zahl der Beigeordneten wieder auf zwei zu begrenzen – ein Zeichen für einen Sparwillen, wie er es nannte.

Die meisten Ratsmitglieder waren sich einig: In der Flächenkommune mit 13 Stadtteilen und 24 Dörfern gebe es eine Vielzahl von repräsentativen Aufgaben und eine Fülle überörtlicher Termine, die in der Zukunft eher zunehmen als abnehmen werde, wie Bernd Theobald, Fraktionschef von Pro Hochwald, sagte. Er kündigte eine Fortsetzung der Kooperation seiner Fraktion (acht Sitze) mit der SPD (neun Sitze) und Manfred Paulus (FWW) an.

„Sie tragen Verantwortung für die, in Bezug auf ihre Fläche, drittgrößte Kommune im Saarland, für eine Stadt mit rund 16 000 Einwohnern, mit 13 Stadtteilen und 24 Dörfern. Und das in, zumindest was die Finanzen angeht, alles andere als leichten Zeiten“, sagte der Verwaltungschef. Die Schuldenbremse des Landes wirkt nach seinen Worten so nachhaltig, dass man mittlerweile an der Substanz der kommunalen Infrastruktur angekommen ist. „Damit meine ich bei weitem nicht nur Straßen, Wege, Plätze oder Leitungen, sondern auch die Personaldecke in den einzelnen Verwaltungen.“ Nach jahrelangem Personalabbau und nach etlichen Gutachten auf Landesebene sei wohl auch dem Letzten klar geworden, dass mit der aktuellen Zahl an Mitarbeitern weder eine Digitalisierung noch die Herausforderungen der Sanierung der Infrastruktur sinnhaft angegangen werden können. Von der extrem gestiegenen Komplexität bei Ausschreibungen, bei Förderungen und Abrechnungen ganz zu schweigen.