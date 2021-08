Bitte um Hinweise : Altreifen illegal im Wald entsorgt

Steinberg 20 illegal entsorgte Altreifen im Waldgebiet über Steinberg sind eine Gefahr für Wasser und Boden. Die Polizei bittet um Hinweise.

Im Waldgebiet oberhalb des Waderner Stadtteils Steinberg wurden illegal 20 Altreifen neben einem Forstweg abgelegt. An den Reifen wurden die Flanken abgetrennt und nur die Laufflächen im Wald entsorgt, teilt die Polizei mit. Durch die hohe Anzahl an Altreifen ist von einer Gefahr für Umwelt, Boden und Wasser auszugehen. Die Polizeiinspektion Nordsaarland hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Hinweise an die Polizeiinspektion Nordsaarland in Wadern an Tel. (0 68 71) 9 00 10