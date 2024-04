Berufliche Perspektiven Köstliche Reise um die Welt: Azubi-Abend begeistert Gäste in der Seezeitlodge

Die Tische im Saal der Seezeitlodge am Bostalsee in Gonnesweiler markierten die Zwischenstationen eines Azubi-Abends mit dem Motto „Rund um die Welt“. Ob Vietnam, Kolumbien oder Russland – die Gäste, darunter Eltern, Freunde und Ausbilder, erhielten so einen Hinweis auf die Herkunft der 32 Auszubildenden. Dabei blieben sowohl die Gäste als auch die Gastgeber bequem am Ufer des Bostalsees, aber die Speisekarte des Fünf-Gänge-Menüs lud mit nationalen Köstlichkeiten aus den Heimatländern der Azubis zu einer Reise um die ganze Welt wie auf einem fliegenden Teppich ein. Orientierung bot dabei übrigens auch ein handgemachter Globus aus Schokolade.