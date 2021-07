Actionbound-App : Mit App auf Sagen-Tour um Dagstuhl

Wadern Mit der App Actionbound geht es ab sofort auf sagenhafte Märchentour auf Burg Dagstuhl.

Wer sich auf die Spuren träumender Ritter und geküsster Frösche begeben will, hat dazu nun rund um Burg Dagstuhl die Gelegenheit. Mit der App Actionbound geht es ab sofort auf sagenhafte Märchentour, wie die Stadt Wadern ankündigt. Die Tour wird dabei selbst erwandert, die App liefert die Wegbeschreibung und vieles mehr. An mehreren Stationen können sich kleine und große Fans wundersamer Geschichten die Sagen rund um die Burg Dagstuhl anhören, Märchenszenen anschauen und dabei versuchen, auf dem Weg Rätsel und Aufgaben zu lösen.

Die Actionbound-App kann im App Store oder über Google Play kostenlos heruntergeladen werden. Wer die Tour machen will, muss in der App nach „Es war einmal . . . die sagenhafte Märchentour rund um Burg Dagstuhl“ suchen oder sich den QR-Code zur Tour im Internet auf www.stadtmuseum-wadern.de oder www.wadern.de einscannen und schon kann man die eigene Entdeckungstour rund um Burg Dagstuhl ganz nach Lust und Laune starten.

Hintergrund für die digitale Tour ist nach Worten der Stadt Wadern das diesjährige analog-digitale Märchenfest auf Burg Dagstuhl, das kürzlich trotz Corona-Einschränkungen sehr erfolgreich gewesen und gut angenommen worden sei. So konnten neben den angemeldeten Besucherinnen und Besuchern vor Ort erstmalig auch Menschen von zu Hause aus per YouTube-Livestream die Märchenszenen, die die Theatervereine Lockweiler und NuNa Nunkirchen aufführten, mitverfolgen. Diese Auftritte wurden von der Firma Stream EXP UG gefilmt und fließen nun nach Worten der Stadt als kurze Videoclips auch in die neue Actionbound-Tour rund um die Burg Dagstuhl ein.