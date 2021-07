Mühlstraße in Walshausen : Einbruchsdiebstahl in Partyservice

Einbruchsdiebstahl in Partyservice

Mühlstraße in Walshausen

Walshausen Die Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen.

Unbekannte Täter drangen am 22./23. Juli zwischen 18.10 und 5.50 Uhr in ein Haus mit kombiniertem Wohn- und Geschäftsbereich in der Walshauser Mühlstraße ein, indem sie die Außentür des Partyservice aufbrachen. Hier wurden durch die Täter vermutlich Waren aus der Auslage entwendet. Die Polizei schätzt den Schaden auf 100 Euro und bittet um Hinweise, Tel. (0 63 32) 97 60.