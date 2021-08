Bitte um Hinweise : Schwer verletzte Radfahrerin bei Wadern

Bardenbach Bei einem Sturz mit einem Pedelec hat sich eine 55-jährige Frau bei Bardenbach lebensgefährlich verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

Am Sonntag, 1. August, ist eine 55-jährige Pedelec-Fahrerin nahe dem Sportplatz in Bardenbach gestürzt und zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu, teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit. Daraufhin wurde die Frau mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.