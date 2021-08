Sanierung : Zu Besuch im ältesten Barockschloss an der Saar

Nunkirchen CDU-Bundestagsabgeordnete Nadine Schön hat sich im Schloss Münchweiler ein Bild vom Stand der Restaurierungsarbeiten gemacht.

Gemeinsam mit der für die Sanierung verantwortlichen Architektin empfing von Hagke seine Gäste im Salon des Schlosses, von dort aus ging es in den Garten, wo sich die Zerbrechlichkeit des 1750 erbauten Barockschlosses zeigt. Die Sandsteinmauern rund um die Fenster auf der Rückseite des Schlosses sind feuchtigkeits- und witterungsbedingt so sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, dass es nun Handlungsbedarf gibt, betont die CDU Nunkirchen. Mit den 42 125 Euro aus dem Sonderprogramm für Denkmalschutz vom Bund werden die Schäden behoben werden können. „Wir wissen, dass damit nur ein Anfang gemacht werden kann, aber wir sind froh, dass Schloss Münchweiler mit dieser fünfstelligen Summe begünstigt wurde“, sagt Philip Demmer, Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Nunkirchen.„Wir sind glücklich über die Unterstützung von Nadine Schön und Markus Uhl, die sich für Schloss Münchweiler in Berlin eingesetzt haben“, ergänzt Dr. Kathrin Müller, die diese Maßnahme koordinierte. „Wir freuen uns, dass dieses kulturelle Gebäude vor unserer Tür diese Unterstützung erhält.“