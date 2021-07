Müllsünde Müllfrevel in Gersheim : 140 Altreifen wurden illegal in Rubenheim entsorgt

Rubenheim Die Gemeinde hofft auf Hinweise von Bürgern.

Rund 140 Reifen wurden in Rubenheim illegal entsorgt. Wie Marcus Freyler von der Gemeinde Gersheim mitteilte, wurden etwa 250 Meter von der Landstraße nach Erfweiler-Ehlingen bereits am letzten Juniwochende diese umfangreiche „wilde Müllkippe“ entdeckt. Wie es sich vor Ort darstellte, sei davon auszugehen, dass die Reifen bereits mehrere Tage dort gelegen haben, bis der Vorfall von Passanten gemeldet wurde. „Es wird vermutet, dass bei der Masse an Reifen die Anlieferung mit einem großen Fahrzeug erfolgt ist und sie wohl nicht nicht in mehreren Touren mit Personenwagen und Anhänger durchgeführt wurde, so Freyler. Zwischenzeitlich wurden die Reifen vom Gemeindebauhof entsorgt. Die bisher vorhandenen Hinweise werden überprüft. Die Ordnungsbehörde hofft außerdem auf Mithilfe aus der Bevölkerung.