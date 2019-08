Schulstreit in Besch : „Gemeinde muss Grundschulstandort auf Zukunft ausrichten“

Besch Der Vorsitzende der SPD-Fraktion im Perler Gemeinderat, Michael Fixemer, hat sich ausweichend hinsichtlich einer möglichen Wieder-Inbetriebnahme der Grundschule in Besch geäußert. Auf eine entsprechende Anfrage unserer Redaktion erklärte Fixemer am Dienstag: „Die SPD-Fraktion steht dazu, die Klage des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens, das die Gemeinde im Dezember 2017 beim Verwaltungsgericht des Saarlandes gegen den Bescheid des Ministeriums für Bildung und Kultur eingereicht hat, zu beenden und den Beschluss zur Rücknahme der Klage zu fassen.“

Zwar hatte der Gemeinderat im März 2017 einstimmig einen solchen Schulentwicklungsplan verabschiedet. In diesem war explizit nur noch ein Grundschulstandort in der Gemeinde vorgesehen, und zwar in Perl – die geschlossene Dependance in Besch hatte in diesem Papier keine Rolle mehr gespielt. Das hatte seinerzeit auch die SPD im Rat mitgetragen, was Fixemer so erklärt: „Dieser Plan wurde nach dem Gemeinderatsbeschluss zur Schließung der Dependance Besch gefasst und dieser Beschluss wurde von der Verwaltung als korrekt angesehen, somit gab es für den Gemeinderat keine Schule mehr in Besch. An diesem Punkt hatte ein demokratisches Verfahren gegenüber unserer Sichtweise mehrheitlich entschieden, dies haben wir als Demokraten anerkannt.“ Allerdings hatte in der Folge das Bildungsministerium dem so beschlossenen Entwicklungsplan die Anerkennung verweigert, betont Fixemer: „Da die Schulentwicklungsplanung jedoch rechtlich nicht anerkannt wurde, haben wir keinen gültigen Schulentwicklungsplan, daher müssen wir diesen nun neu aufstellen.“ Die SPD sei der Auffassung, dass dabei der Standort Besch berücksichtigt beziehungsweise betrachtet werden müsse.