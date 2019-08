Weinfest in Nennig : Weinfreunde freuen sich auf gute Tropfen und neue Königin

Weinfest in Nennig

Nennig Die Wetterprognosen sind gut: Das 42. saarländische Obermoselweinfest von Samstag, 24., bis Montag, 26. August, kann kommen. Auf dem Marktplatz in Nennig erwartet die Besucher neben den guten Tropfen der heimischen Winzer ein buntes Rahmenprogramm.

Einer der besonderen Höhepunkte ist gleich zum Auftakt am Samstag die feierliche Krönung der neuen Weinkönigin Chiara I. und ihrer Prinzessin Mariella I. Als Schirmherr fungiert in diesem Jahr Manuel Andrack, Autor, Moderator und Wanderer.

Die Stände öffnen bereits ab 18 Uhr. Um 18.30 Uhr schließt sich im Bürgerhaus der Empfang der Ehrengäste an. Nach dem feierlichen Einzug der königlichen Hoheiten der Region und der Begrüßung durch den Festausschuss-Vorsitzenden Karl Fuchs verabschiedet sich die noch amtierender Weinkönigin Lisa III., um für ihre Prinzessin Chiara als Nachfolgerin Platz zu machen. Grußworte sprechen Bürgermeister Ralf Uhlenbruch und Winzerpräsident Gerd Petgen. Danach werden Weinkönigin und Prinzessin sowie das Weinfest-Programm vorgestellt.

Sorgt im Bürgerhaus Nennig und beim Umzug zum Marktplatz der Musikverein „Euterpe“ Hilbringen für den musikalischen Rahmen, will nach dem offiziellen Teil die Partyband „Bumi and the Mooncrackers“ die Stimmung weiter anheizen.