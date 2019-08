Seltene Vögel machen Rast : Mornellregenpfeifer auf dem Renglischberg entdeckt

Perl „Wie jedes Jahr um diese Zeit haben der Zug des Mornellregenpfeifers und seine Rast auf den beiden einzigen saarländischen Rastplätzen begonnen.“ Das teilte das saarländische Umweltministerium am Freitag mit.

Und diese beiden Vogel-Rastplätze befinden sich im Kreis Merzig-Wadern, genauer gesagt in der Gemeinde Perl: „Auf dem Renglischberg bei Münzingen und dem Schneeberg bei Perl hatten seit dem 18. August mehrere Ornithologen Gelegenheit, die ersten rastenden Vögel zu beobachten“, führt das Ministerium in seinem Mitteilung weiter aus. Auch ein Mitarbeiter des Landesamtes für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) habe jetzt am Renglischberg mehrere dieser sehr scheuen Brutvögel in Augenschein nehmen können.